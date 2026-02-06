O FC Porto somou a terceira vitória consecutiva na II Liga pela primeira vez esta temporada, ao vencer na receção ao Académico de Viseu, esta sexta-feira, por 3-1, em jogo da 21.ª jornada.

André Clóvis, com um grande golo aos 28 minutos, abriu o marcador no Olival, mas o guarda-redes Domen Gril foi expulso em cima da meia-hora, por uma mão na bola fora da área, e complicou muito a tarefa dos forasteiros, que estão na luta pela subida.

Ainda antes do intervalo, André Miranda (45m) apontou o golo da igualdade.

O croata Leonardo Vonic completou a reviravolta com um cabeceamento certeiro aos 51 minutos, após cruzamento de Dinis Rodrigues. A fórmula repetiu-se aos 57 com nova bola na área do lateral e finalização do avançado.

Esta vitória permite ao FC Porto B dar um grande salto, à condição, na tabela. Os dragões passam para o quarto lugar, com 30 pontos, menos cinco do que o adversário desta tarde, que é segundo classificado e pode ver o líder Marítimo cavar uma diferença de nove pontos no topo nesta jornada.