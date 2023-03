O Académico de Viseu perdeu esta tarde em Mafra, por 2-0, e atrasou-se na luta pela subida à I Liga.

Ença Fati abriu o marcador para a equipa da casa logo aos 3m e Diogo Almeida, aos 81m, de grande penalidade, sentenciaria o resultado final.

Após o apito final, Jorge Costa dirigiu-se à bancada da equipa visitante e trocou argumentos de forma acalorada com os adeptos do Académico de Viseu, que contestavam a própria equipa na sequência da derrota.

Na flash interview da Sport TV Jorge Costa evitou falar sobre a forma como confrontou os adeptos no final da partida, tendo sido inclusivamente acalmado por alguns jogadores e elementos da equipa técnica.

O Académico de Viseu é 4.º classificado com 39 pontos e está a três de Farense e Estrela da Amadora (este último com menos um jogo), ambos com 42 e na luta pela subida. Destacado está o líder Moreirense, com 56 pontos.

Por sua vez, o Mafra isola-se no 15.º lugar, com 26 pontos, fora da zona de descida à Liga 3.