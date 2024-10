O Penafiel, líder da II Liga, foi surpreendido em casa e perdeu por 2-0 com o Académico de Viseu, em jogo da 9.ª jornada.

André Clóvis, aos 76m, e Samba Koné, aos 88m, fizeram os golos dos beirões no Estádio 25 de Abril.

Com este resultado, o Penafiel soma 18 pontos e mantém-se para já no comando, mas pode ser ultrapassado por Tondela e Benfica B. O Académico de Viseu é 4.º classificado, com 14 pontos.

Recorde-se que esta sexta feira Paços de Ferreira e Vizela empataram a uma bola no arranque da jornada.