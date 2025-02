No encerramento da 22.ª jornada da II Liga, União de Leiria e Académico Viseu empataram a um golo.

Na noite desta segunda-feira, a vantagem forasteira surgiu por Samba Koné, aos 34 minutos, quando os “Viriatos” reforçaram a pressão ofensiva. De imediato, os anfitriões contestaram o lance, entendendo que a bola não havia ultrapassado, na totalidade, a linha de golo.

Foi o segundo golo do médio maliano na II Liga.

Na etapa complementar, a turma de Silas reforçou a pressão ofensiva e controlou as incidências. De ensaio em ensaio, a resposta do emblema do Lis foi efetivada aos 80 minutos, pelo pé de Ryan Guilherme. Ligeiramente descaído para a esquerda, o médio fez mira fora da área.

Emprestado pelo Fortaleza, o brasileiro, de 22 anos, fez a estreia a marcar pela União de Leiria, ao cabo de 22 jogos.

Até final, os anfitriões permaneceram na mó de cima, mas incapazes de consumar a reviravolta.

Assim, os “Viriatos” permanecem no 9.º posto, com 31 pontos, a seis do pódio. O regresso a Viseu está agendado para a tarde de domingo (15h30), para o dérbi com o Tondela (1.º).

Por sua vez, a União de Leiria é 10.ª, com 30 pontos. Segue-se a visita ao Marítimo (14.º), na tarde de sábado (15h30).

Encerrada a 22.ª jornada da II Liga, importa salientar que apenas dez pontos separam o líder Tondela e a União de Leiria (10.ª). O emblema do Lis está na “fronteira”, uma vez que guarda nove pontos de vantagem sobre o lugar de play-off de manutenção, onde permanece o FC Porto B (16.º).