A Liga autorizou 409 espectadores no Académico de Viseu-Académica de Coimbra, que tem lugar quinta-feira, no Fontelo, informa a Lusa.

Para o jogo, está assim disponível 10% da lotação oficial de 4.090 lugares, e de acordo com o que foi definido entre a Liga e a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os bilhetes estarão apenas disponíveis para sócios cativos do Académico de Viseu, numa primeira fase.

Refira-se que o primeiro encontro com público, nas ligas profissionais, foi o Santa Clara-Gil Vicente, do primeiro escalão. Seguem-se os jogos da seleção portuguesa com Espanha e Suécia, em Alvalade e, por fim, o Feirense-Chaves da II Liga.