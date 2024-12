O Académico Viseu recebeu e venceu a Oliveirense por 2-1, no Estádio do Fontelo, no jogo que encerrou a 14.ª jornada da II Liga e que contou com um final emocionante.

O central grego Nikos Michelis estreou-se a marcar na II Liga, aos 23 minutos, na sequência de um lançamento lateral, numa primeira parte equilibrada, mas com a equipa da casa a chegar ao intervalo já em vantagem.

Já no segundo tempo, a Oliveirense cresceu no jogo, enquanto a equipa do Fontelo foi recuando na defesa da magra vantagem, mas acabou por permitir o empate de forma infeliz, aos 85 minutos, com um autogolo de Soufiane Messeguem que, quatro minutos depois, redimiu-se e marcou o golo da vitória mesmo a fechar o jogo

Com esta vitória, o Académico alcança o Benfica B e o Desp. Chaves no quarto lugar, todos com 24 pontos, enquanto a Oliveirense segue na última posição, com apenas 6 pontos.

Confira a classificação da II Liga

O primeiro golo de Michelis na II Liga: