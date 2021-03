O Académico de Viseu informou que Zé Gomes é o novo treinador do clube.



O técnico de 44 anos abandona o Rio Ave, onde desempenha funções de adjunto, para suceder a Pedro Duarte no comando dos viseenses.



Antes de chegar ao Fontelo, José Gomes trabalhou nos escalões jovens do emblema de Vila do Conde e na equipa sub-23. E



O Académico de Viseu é o 16.º classificado da II Liga, três pontos acima da zona de despromoção.