Rui Ferreira deixou o comando técnico do Académico de Viseu, informou esta terça-feira a SAD do atual quinto classificado da II Liga.

A rescisão com o treinador aconteceu por «mútuo acordo». De saída estão também os técnicos-adjuntos Fábio Espinho e Carlos Manuel, o preparador físico Jorge Ramiro e o analista Francisco Oliveira.

O Académico «expressa o seu agradecimento pela dedicação, profissionalismo e exigência com os quais sempre serviram o clube», pode ler-se na nota publicada no site do emblema beirão.

Rui Ferreira despede-se de Viseu com a equipa no quinto lugar da II Liga, e sai na sequêcia da derrota na passada jornada do campeonato, em Paços de Ferreira, num jogo em que os viseenses desperdiçaram três vantagens no marcador, acabando por perder por 4-3.

A SAD do Académico de Viseu acrescenta que o novo treinador será anunciado oportunamente.