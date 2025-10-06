Sérgio Vieira já não é treinador do Académico de Viseu, anunciaram os viriatos, esta segunda-feira.

O emblema da II Liga acertou, por mútuo acordo, a rescisão de contrato com o técnico de 42 anos, que estava no comando da equipa desde janeiro passado.

Sérgio Vieira deixa o Académico no 15.º lugar do segundo escalão, com seis pontos em sete jogos, frutos de uma vitória, três empates e outras tantas derrotas.

O treinador dos sub-23, Sérgio Fonseca, vai assumir o comando da equipa principal de forma temporária.

