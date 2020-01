O defesa internacional por Cabo Verde Tiago Almeida já não é jogador do Académico de Viseu e vai representar os romenos do Hermannstadt.

O adversário do FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal oficializou, esta segunda-feira, a saída «por mútuo acordo» do atleta, que volta à Roménia, onde já tinha jogado ao serviço do Politehnica Iasi, na primeira metade da época 2017/2018.

Almeida junta-se aos portugueses Cristiano Figueiredo, Emanuel Novo, David Caiado, Afonso Taira e ao luso-guineense Yazalde.

