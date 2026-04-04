O Académico de Viseu desaproveitou o empate do Marítimo, líder da II Liga, ao perder na receção ao aflito Felgueiras (1-0), num jogo da 28.ª jornada em que os beirões terminaram reduzidos a nove.

Depois do nulo entre o Marítimo e o Paços de Ferreira, o Académico de Viseu não fez melhor e perdeu em casa, ficando a sete pontos dos madeirenses, no segundo lugar da tabela.

Perante a maior assistência da temporada no Estádio do Fontelo, em Viseu, com 6.312 espetadores, o espanhol Mario Rivas, aos 20 minutos, de penálti, marcou o único golo do encontro e garantiu os três pontos para o Felgueiras, que subiu ao 13.º lugar, com 33 pontos.

O lance que deu origem ao castigo máximo surgiu aos 18 minutos, após recurso ao VAR, com o árbitro Fábio Veríssimo a considerar que Pedro Barcelos jogou a bola com o braço, na sequência de um cruzamento para a área, após um cabeceamento de Mario Rivas. Chamado à conversão, o espanhol não vacilou e bateu Domen Gril.

Os viseenses acusaram o golo sofrido, mas reagiram na reta final da primeira parte. Já em tempo de compensação, Luís Silva rematou de primeira, forte e colocado, obrigando Pasinato a uma grande defesa para evitar o empate.

No arranque da segunda parte surgiu nova contrariedade para a equipa da casa, que ficou reduzida a 10 jogadores com a expulsão de Pedro Barcelos, por acumulação de cartões amarelos.

Com menos uma unidade, os viseenses sentiram maiores dificuldades para criar perigo junto da área adversária e acabariam mesmo por ficar reduzidos a nove, após a expulsão de Anthony Correia, também por duplo amarelo, aos 79 minutos.

Mesmo com a vantagem numérica, o Felgueiras optou por uma postura mais conservadora, abdicando de procurar o segundo golo e privilegiando a defesa da vantagem mínima.

Ainda assim, a equipa visitante não se livrou de um grande susto quando, aos 86 minutos, Gohi, na cobrança de um livre direto, atirou ao ângulo da baliza, obrigando Pasinato a mais uma intervenção decisiva.

Com esta derrota, o Académico de Viseu dá margem a que os perseguidores Torreense, terceiro com 45 pontos, Vizela e União de Leiria, ambos com 44, se aproximem do segundo posto, que vale a subida direta à Liga.

Já o Felgueiras destacou-se da zona perigosa, contando mais três pontos do que o Portimonense, que segue em lugar de play-off, no 16.º posto, e mais três do que o Farense, 17.º e penúltimo classificado.