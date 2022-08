O Académico Viseu vai regressar a casa, ao Estádio do Fontelo, já na temporada de 2022/23, anunciou a SAD do clube da II Liga esta terça-feira. Num vídeo publicado nas redes sociais, o clube anuncia que esta é «a maior contratação» para a nova época.

O Académico realizou o último jogo no Fontelo a 26 de março de 2021, frente ao Varzim, em jogo da 26.ª jornada da II Liga 2020/2021. Depois desse jogo, há mais de um ano, o recinto entrou num processo de requalificação para instalação de novo relvado e sistema de rega, além de uma nova pista sintética para atletismo.

Por concretizar está a nova iluminação artificial, processo que deverá iniciar-se nas próximas semanas, mas a SAD dos beirões, a Liga e o operador televisivo, acordaram que, até final deste ano, não haverá jogos em horário noturno, dando assim tempo à instalação da nova iluminação, em LED, que tem um prazo de instalação previsto de 140 dias.

O Académico de Viseu joga já no sábado, no Seixal, pelas 18h00, frente ao Benfica B, na jornada de abertura da II Liga. O regresso ao Estádio do Fontelo acontece dia 14 de agosto, pelas 11h00, na receção ao Moreirense, em partida da segunda ronda do segundo escalão.