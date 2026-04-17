VÍDEO: Académico Viseu vence e impede possível festa do título do Marítimo
Regresso aos triunfos da equipa de Sérgio Fonseca nega festa do título nesta jornada
Regresso aos triunfos da equipa de Sérgio Fonseca nega festa do título nesta jornada
O Académico de Viseu regressou aos triunfos na II Liga, evitando que o Marítimo faça a festa do título já nesta jornada. Na receção ao Feirense, a equipa de Sérgio Fonseca levou a melhor (3-0).
André Clóvis, melhor marcador da II Liga, abriu a contas do jogo ainda antes da meia hora de jogo. O brasileiro tentou a sorte de muito longe para marcar um belo golo (20m).
Já no segundo tempo, a formação da casa dilatou na sequência de um canto. A bola sobrou para Nils Mortimer, que atirou de primeira para o 2-0 (49m).
Para fechar as contas do jogo o capitão deu o exemplo. Luís Silva, experiente médio de 33 anos, surgiu ao primeiro poste para desviar de cabeça na sequência de outro canto (72m).
Com este triunfo (3-0), o Académico de Viseu regressa às vitórias depois de duas jornadas sem vencer. Assume, neste momento, a segunda posição com 53 pontos – a sete do Marítimo, que ainda não jogou na presente jornada. Faltam quatro jornadas para o fim da temporada.
O Feirense, por sua vez, assume a nona posição com 41 pontos.
Confira os jogos e a classificação da II Liga.