O Académico de Viseu regressou aos triunfos na II Liga, evitando que o Marítimo faça a festa do título já nesta jornada. Na receção ao Feirense, a equipa de Sérgio Fonseca levou a melhor (3-0).

André Clóvis, melhor marcador da II Liga, abriu a contas do jogo ainda antes da meia hora de jogo. O brasileiro tentou a sorte de muito longe para marcar um belo golo (20m).

Já no segundo tempo, a formação da casa dilatou na sequência de um canto. A bola sobrou para Nils Mortimer, que atirou de primeira para o 2-0 (49m).

Para fechar as contas do jogo o capitão deu o exemplo. Luís Silva, experiente médio de 33 anos, surgiu ao primeiro poste para desviar de cabeça na sequência de outro canto (72m).

Com este triunfo (3-0), o Académico de Viseu regressa às vitórias depois de duas jornadas sem vencer. Assume, neste momento, a segunda posição com 53 pontos – a sete do Marítimo, que ainda não jogou na presente jornada. Faltam quatro jornadas para o fim da temporada.

O Feirense, por sua vez, assume a nona posição com 41 pontos.

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