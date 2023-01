Um penálti a favor do Académico de Viseu, na receção deste sábado ao FC Porto B, deu origem a uma imagem caricata.

Com o relvado em mau estado, junto à marca de penálti, vários jogadores da equipa beirã decidiram meter as mãos na lama (literalmente), e tentar melhorar as condições para a cobrança.

André Clóvis não rentabilizou o esforço dos colegas, ao atirar para defesa de Runje, mas o Académico venceu mesmo o encontro por 2-1.

Veja o momento caricato: