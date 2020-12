O FC Porto B foi derrotado esta quarta-feira pelo Académico Viseu, por 3-2, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

A jogarem em casa, os dragões viram-se em desvantagem logo aos 14 minutos, fruto de um golo de João Vasco. Os viseenses chegaram ao segundo já na segunda parte, aos 47 minutos, com um penálti de Ayongo.

À hora do jogo, Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição reduziu com um golaço: recebeu dentro da área, sentou um adversário, enquadrou-se com a baliza e rematou para o fundo das redes.

O golo de Francisco Conceição:

Aos 71 minutos, João Marcelo fez o empate, mas logo a seguir, aos 72m, João Vasco bisou e garantiu os três pontos para o Académico.

Com este resultado, o Ac. Viseu sobe ao 13.º lugar da classificação, com 14 pontos, ao passo que o FC Porto B é 15.º, com 11 pontos.