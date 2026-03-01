A tarde deste domingo começou com um duelo entre o primeiro e o segundo classificado da II Liga. No jogo entre Académico de Viseu e o Marítimo, Gohi vestiu a capa de herói – com dois golos na compensação - para deixar os três pontos em Viseu (3-1).

Independente do resultado deste domingo, os «verde-rubros» continuariam líderes isolados. Porém, a formação de Viseu teria a oportunidade de reduzir a distância. Com o triunfo, as equipas ficam agora separadas a três pontos.

O jogo até começou de feição para a equipa da casa. André Clovis – melhor marcador da II Liga – abriu as contas do jogo aos 40 minutos. O brasileiro ex-Estoril recebeu uma bela bola dentro de área e desviou, de primeira, para inaugurar o marcador. Clovis anotou o 19.º golo na competição.

A resposta dos visitantes surgiu já no segundo tempo. Através de uma grande penalidade, Simo Bouzaidi, avançado marroquino, atirou a contar para voltar a colocar tudo igual (71m).

Quando tudo indicava um empate, surgiu o héroi Loroughnon Gohi, que saltou do banco aos 72 minutos.

Na sequência de um livre, o avançado natural da Costa do Marfim aproveitou uma bola a pingar à entrada da área e tirou da cartola um míssil para devolver a vantagem ao Académico de Viseu. (90+5m).

É caso para se perguntar – vale bujas? Neste caso, valeu. Mas não ficaria por aqui.

GOHI DECISIVO MAIS UMA VEZ 🤩



Com dois golos nos descontos Gohi dá três pontos ao Académico pela segunda jornada consecutiva

O mesmo Gohi viria a tirar todas as dúvidas sobre o vencedor. Num contra-ataque rápido, o avançado recebeu a bola à entrada da área, tirou um adversário da frente e finalizou para o 3-1 (90+8m).

Com este resultado (3-1), O Marítimo segue, ainda assim, líder isolado com 47 pontos. O Académico de Viseu, por sua vez, mantém-se em segundo com 44 pontos – a seis do terceiro Sporting B.

