João Guilherme foi a figura em maior destaque no regresso aos triunfos do Académico de Viseu na II Liga, para a qual já não perde há praticamente dois meses e meio. Os viseenses derrotaram o Farense por 3-0 e seguem firmes da corrida pelos lugares de subida.

Numa equipa que conta com o principal artilheiro do campeonato, André Clóvis (12 golos), acabou por ser o médio ofensivo João Guilherme, que ainda não se tinha estreado a marcar pelo Académico, a resolver o encontro deste sábado com um bis (40 e 73 minutos).

O resultado foi fechado ao minuto 80 por Álvaro Zamora, num lance em que o guardião dos algarvios, Brian Araújo, ficou muito mal na fotografia.

O Académico de Viseu, que vinha de um nulo na casa do Feirense, respondeu ao triunfo do Desp. Chaves em Oliveira de Azeméis, na véspera, e consolida o quarto lugar na II Liga com 25 pontos, menos um do que os flavienses. Quanto ao Farense mantém os 19 pontos e falha a aproximação aos primeiros lugares da tabela classificativa.