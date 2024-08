O FC Porto B perdeu, este domingo de manhã, frente ao Académico de Viseu (2-1), no Fontelo.



Os viseenses abriram o marcador aos 24 minutos graças a um golaço de Yuri Araújo. Diogo Fernandes entregou mal e deixou a bola nos pés de um adversário e o Académico aproveitou. Clóvis jogou em apoio e entregou a bola para o remate ao ângulo do extremo brasileiro.



Ainda antes do intervalo o conjunto orientado por Rui Ferreira chegou ao 2-0 da autoria de Paulinho. Nos minutos finais, ambas as equipas tiveram oportunidades para marcar, embora tenha sido o FC Porto B a desperdiçar a melhor ocasião: Gabriel Brás falhou um penálti nos descontos.



O Académico de Viseu soma sete pontos e ocupa o topo da classificação enquanto o FC Porto B está no 14.º lugar com quatro pontos.