O Nacional bateu a Associação Desportiva da Camacha por 1-0, em jogo-treino disputado no estádio da Madeira.



As duas equipas aproveitaram a ausência de competição oficial para realizar um treino conjunto. Alhassan anotou o tento solitário do encontro.

Para sábado está agendado novo jogo-treino, desta vez frente ao primodivisionário Marítimo, numa partida que terá lugar também no Estádio da Madeira.

O próximo compromisso oficial do Nacional é frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a 12.ªjornada da II Liga, no próximo dia 28 de novembro,