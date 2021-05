O Estoril vive horas de festa, consumado que está o regresso à elite do futebol português. A derrota caseira da Académica com o Arouca lançou a festa no Estádio António Coimbra da Mota, e agora os «canarinhos» já pensam no título de campeões.

«É um momento de grande felicidade. Foi para isto que trabalhámos durante muito tempo. O grupo de trabalho é incrível, com uma capacidade de abnegação e dedicação extremas. E só assim foi possível fazer a época extraordinária que estão a fazer», referiu Alexandre Faria, presidente do Estoril, à TVI24.

«Este grupo de trabalho bem merece conquistar o título de campeão. Para já merece a festa que está a fazer. Pela forma como se dedicou e trabalhou ao longo da época. Nunca é o percurso só de alguns. A equipa técnica, liderada pelo Bruno Pinheiro, fez um trabalho extraordinário, mas depois há toda a estrutura desportiva, e os atletas, pela forma como se comportaram, pelo esforço e pela união que têm, merecem tudo o que estão a viver. Agora é pensar nas jornadas que faltam e alcançar mais um título da II Liga, e depois regressar. A I Liga precisa do Estoril, das campanhas de responsabilidade social que fazemos, dos valores do desporto que o Estoril tem defendido, e é uma noite muito feliz para todos os sócios e adeptos», acrescentou o dirigente.

Questionado sobre os preparativos para a próxima época, nomeadamente a continuidade do técnico ou os reforços em perspetiva, Alexandre Faria destacou a necessidade de encontrar forma de consolidar o Estoril no principal escalão.

«Há que terminar esta época, mas também pensar de forma série sobre a maneira mais sustentável de tornar o Estoril um clube de Liga de forma permanente. Para isso é preciso uma gestão criteriosa. O Estoril não pode andar constantemente com esse risco de descer novamente à II Liga. Pela estrutura que existe, pela importância para o concelho de Cascais, e pela dinâmica que promove no desporto nacional. Por isso queremos manter o Estoril na Liga por muitos e bons anos», concluiu.