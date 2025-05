Está completa a festa em Alverca! O clube derrotou o Portimonense por 2-1 e conseguiu garantir a subida ao principal escalão do futebol português pela primeira vez, desde 2003/04.

Os comandados de Vasco Botelho da Costa subiram ao relvado com a certeza de que uma vitória garantia a promoção direta ao principal escalão do futebol português e a verdade é que um melhor arranque era impossível.

Alemão cometeu duas faltas em pouco mais de sete minutos e deixou o conjunto algarvio a jogar com apenas dez elementos, permitindo o crescimento do Alverca nos minutos que se seguiram. Um lance bem trabalhado por Brenner levou a bola até ao pé direito de Carter, que ainda permitiu a defesa do guarda-redes, antes da recarga certeira de David Bruno.

O camisola 22 aproveitou alguma passividade na defesa do Portimonense e atirou para o fundo da baliza, sem grandes hipóteses para Maycon Cleiton. A partir daqui o Alverca tomou conta do jogo, beneficiou da superioridade numérica e teve diversas ocasiões para chegar ao 2-0, com destaque para um remate perigoso de Carter.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e mais golos só surgiram no segundo tempo. Na sequência de um pontapé de canto, Fernando Varela aproveitou um remate menos bem conseguido por Carter e desviou para o fundo da baliza de Maycon.

A jogar com menos um, o Portimonense ainda conseguiu criar a dúvida nas bancadas, quando o recém-entrado Kelechi John atirou para o 2-1. Só que a jogar com mais um, o Alverca confirmou o triunfo e fez a festa com os milhares de adeptos.