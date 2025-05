Com um penálti revertido a três minutos dos noventa, o Alverca arrancou uma preciosa vitória sobre o Paços de Ferreira (1-0), este domingo, em jogo da 32.ª jornada da II Liga. Um resultado que reforça o terceiro lugar dos ribatejanos, que dá acesso ao play-off de promoção, e que deixa a equipa da Capital do Móvel, no outro extremo, também em posição de play-off, neste caso de descida.

O Alverca entrou forte no jogo e chegou cedo à vantagem, com o capitão Pedro Bicalho a abrir o marcador, aos 9 minutos, com um remate no corredor central, num lance em que os visitantes acabaram por perder a bola face à pressão alta dos ribatejanos.

Um golo cedo que tranquilizou a equipa da casa que esteve quase sempre por cima do jogo até ao intervalo. O jogo seguiu mais equilibrado na segunda parte, até que, ao minuto 87, o árbitro Hélder Carvalho assinalou grande penalidade, numa suposta falta de David Bruno sobre João Caiado. No entanto, aconselhado pelo VAR, o árbitro foi ver as imagens e acabou por mudar de opinião.

O Alverca festejou como se fosse um golo, mas, num jogo com oito minutos de compensação, os ribatejanos tiveram que sofrer até ao último suspiro, com o Paços de Ferreira a ameaçar o empate até ao fim.

Com este resultado, o Alverca fica muito próximo de garantir o terceiro lugar da II Liga e, para isso, poderá ainda contar com a ajuda do Tondela que, ainda este domingo, recebe o Desportivo de Chaves, outra das equipas que ainda pode chegar ao play-off de promoção.

No outro extremo da classificação, o Paços de Ferreira, apesar de manter a vantagem de dois pontos sobre a despromoção direta, desperdiçou a oportunidade de deixar a posição de play-off de despromoção, face à derrota do FC Porto B diante do Vizela.

Confira a classificação da II Liga