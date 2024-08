No jogo de abertura da terceira jornada da II Liga, Alverca e União de Leiria empataram a um golo, numa partida disputada no reduto dos leirienses.

Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes abriram o marcador logo no início do segundo tempo, por Anthony Carter (51m). Contudo, a equipa comandada por Filipe Cândido chegou ao empate no último quarto de hora do jogo, por Juan Muñoz (76m).

Desta forma, o Alverca soma o terceiro empate noutros tantos jogos, enquanto o conjunto de Leiria empata pela primeira vez, depois de uma derrota e uma vitória nas partidas anteriores. A União de Leiria tem quatro pontos, enquanto o conjunto recém-promovido à II Liga contabiliza três.

