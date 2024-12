O Alverca foi à Capital do Móvel vencer o Paços de Ferreira por 3-1, somando assim a quarta vitória consecutiva, em jogo da 15.ª jornada da II Liga portuguesa.

Com um bis de Anthony Carter, aos 30 e 34 minutos, os visitantes colocaram-se confortáveis no encontro, mas Lumungo reduziu sobre o fecho dos primeiros 45 minutos para os anfitriões.

Ainda assim, se o empate esteve em causa durante o segundo tempo, Andrezinho fechou as contas do jogo com um terceiro golo dos ribatejanos, aos 88 minutos, que selou a vitória do Alverca em Paços de Ferreira.

Assim, a equipa liderada por Vasco Botelho da Costa dá seguimento ao bom momento de forma e sobe ao sétimo lugar da classificação, com 24 pontos. Por outro lado, o Paços de Ferreira acaba o ano de 2024 perto da zona de despromoção, no 14.º posto, com apenas 15 pontos.

