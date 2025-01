Este sábado, o Alverca visitou o terreno do Felgueiras e venceu pela margem mínima, na 19.ª jornada da II Liga.

Com olhos postos no pódio, a formação de Alverca do Ribatejo marcou o golo solitário da partida aos 45+5, autoria de Diogo Martins, assistido por Ageu.

Na segunda parte, a equipa visitante viu-se reduzida a 10 unidades depois de Fernando Varela receber um cartão vermelho direto.

Até ao apito final não se registou mais nenhum golo e o Alverca somou três pontos fora de casa. Com este resultado estão em quarto lugar, com 31 pontos. O Felgueiras está em 13.º, com 22.

Paços de Ferreira empatam na viagem à Madeira

No outro jogo da tarde, o Marítimo recebeu e empatou frente ao Paços de Ferreira, por 2-2.

Ibrahima abriu o marcador aos seis minutos e colocou a equipa madeirense na frente. Aos 23 minutos, Costinha empatou a partida.

De seguida, o Marítimo voltou a reagir e aos 38 minutos fez o 2-1, através dos pés de Carlos Daniel.

Na segunda parte (54m), Costinha bisou e empatou a partida.

Com este resultado, o Paços de Ferreira está em 14.º, com 22 pontos. O Marítimo está em 15.º, com 21.

Leixões e Desp. Chaves anulam-se

Por fim, o Leixões cedeu um empate caseiro frente ao Desp. Chaves, num jogo em que não houve qualquer golo. Com este ponto para cada lado, o Leixões está em 11.º, com 24. A equipa de Chaves está em quinto, com 30.