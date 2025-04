O Alverca deslocou-se até ao reduto do Desp. Chaves e venceu por 2-0, mantendo assim debaixo de olho os lugares de acesso direto ao principal escalão do futebol português.

Numa primeira parte de domínio dos visitantes, o primeiro golo surgiu à passagem da meia-hora de jogo. Diogo Martins finalizou um lance de enorme confusão dentro da área e colocou os comandados de Vasco Botelho da Costa em vantagem.

Já na segunda parte, o Alverca conseguiu chegar ao 2-0 e através do pontapé certeiro de Reinaldo. Este triunfo deixa a equipa com 54 pontos, agora com quatro de vantagem para os flavienses, e a apenas um do Vizela, atual segundo classificado da II Liga.