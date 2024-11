No arranque da 10.ª jornada da II Liga, o Alverca triunfou na receção ao Feirense. Na noite desta sexta-feira, o emblema ribatejano venceu por 1-0.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os anfitriões garantiram o ascendente ofensivo e inauguraram o marcador aos 56 minutos, pelo médio Eduardo Ageu.

De regresso aos triunfos, quatro rondas depois, o Alverca alcança a segunda vitória no campeonato e assume – à condição – o nono lugar, com 12 pontos, em igualdade com Torreense e Desp. Chaves.

Segue-se a visita ao Benfica B (3.º), na tarde de 10 de novembro (domingo, 15h30).

Por sua vez, o Feirense é décimo, com 11 pontos, ficando à mercê de Vizela, Felgueiras, Paços de Ferreira, Mafra e U. Leiria.

Na próxima ronda, o emblema de Santa Maria da Feira receberá o líder Tondela, a 9 de novembro (sábado, 18h). O Feirense não vence há cinco jornadas.