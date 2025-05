O Alverca foi vencer a casa do Tondela este domingo (2-1) e deixou as contas da subida na II Liga ao rubro!

Os beirões até abriram o marcador logo no primeiro minuto de jogo, por intermédio de Miro. Contudo, os ribatejanos operaram a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Reinaldo (10m) e Anthony Carter (23m).

Na segunda parte, o Tondela ainda teve dois golos anulados, aos 73 e 80 minutos.

Com esta vitória, a quarta consecutiva, a equipa de Vasco Botelho da Costa garante, pelo menos, que vai ao play-off de subida e acaba com o sonho do Torreense, que mais cedo tinha vencido o Leixões (3-2) e ainda ambicionava a promoção via play-off.

Posto isto, o Tondela mantém-se na liderança da II Liga, com 61 pontos, mais um do que o Alverca, o segundo classificado. No terceiro lugar, está o Vizela, com 59.

Os vizelenses não foram além de um empate a uma bola na receção ao Académico de Viseu.

Heinz Morschel marcou para o Vizela em cima do minuto 45, mas um autogolo de João Reis ao cair do pano (90m) fixou o empate.

As contas da subida à Liga

Tondela, Alverca e Vizela vão terminar nas três primeiras posições da II Liga e partem para a última jornada ainda com hipóteses de subir. O Tondela vai jogar no reduto da União de Leiria, o Alverca recebe o Portimonense, enquanto o Vizela defronta o Marítimo na Madeira.

O Tondela e o Alverca dependem apenas de si e garantem a promoção direta caso vençam os respetivos jogos.

Em caso de empate, o Tondela terá de esperar que Alverca e/ou Vizela não vençam. Se perderem, os beirões precisam que o Alverca também seja derrotado ou que o Vizela não vença.

Quanto ao Alverca, se empatar, tem de esperar que o Tondela perca ou que o Vizela não vença. Caso perca na derradeira jornada, o conjunto ribatejano necessita também que os vizelenses não vençam.

Já o cenário do Vizela, é mais complicado. Além de precisar de vencer o seu jogo, a equipa de Fábio Pereira precisa que Tondela ou Alverca não ganhem para subir diretamente.

Importa referir que o Alverca tem vantagem no confronto direto com Tondela e Vizela. Os vizelenses levam a melhor neste parâmetro sobre o Tondela, mas perdem para o Alverca. Já os tondelenses, perdem para ambos no confronto direto.