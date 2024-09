O Alverca oficializou a saída de Zé Pedro do comando técnico da equipa ribatejana, confirmando-se a informação avançada pelo Maisfutebol neste domingo.

«A Futebol Clube de Alverca, Futebol Sad informa que o treinador José Pedro não continuará no comando da equipa. A SAD agradece ao treinador os serviços prestados e deseja-lhe as maiores felicidades no futuro», lê-se em comunicado.

A demissão de Zé Pedro acontece dias após a goleada caseira sofrida aos pés do Académico de Viseu por 4-0 - primeira derrota na II Liga após três empates a abrir - que deixou a equipa recém-promovida à II Liga no 16.º lugar, posição de play-off.

Zé Pedro assumiu o comando técnico do Alverca depois de uma passagem pelo V. Setúbal, onde na época conseguiu 19 vitórias em 31 jogos no Campeonato de Portugal. Comandou a equipa sadina a um regresso à Liga 3 que acabou por ser vetado por questões administrativas.