O jogo entre o Alverca e o Marítimo, da 22.ª jornada da II Liga, foi reagendado para as 17h de domingo, uma hora e meia depois do inicialmente previsto.

Em causa esteve um problema numa aeronave. «O jogo Alverca-Marítimo foi reagendado para as 17:00 deste domingo devido a um problema na aeronave que transportava a comitiva maritimista para Lisboa», pode ler-se na página oficial de Facebook da formação madeirense.

O encontro estava inicialmente agendado para as 15h30 de domingo. O Marítimo ocupa o 14.° lugar, com 25 pontos, e o Alverca é quarto classificado, com 35.