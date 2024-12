O Alverca alcançou a terceira vitória consecutiva na II Liga, interrompendo a série de cinco triunfos do Desp. Chaves. Ao princípio da tarde deste sábado, os ribatejanos triunfaram por 3-1, na 14.ª jornada.

Ao nono minuto, o médio Andrezinho aproveitou a cobrança de um livre para registar o quatro jogo consecutivo a assistir, oferecendo o golo, desta feita, ao central Sema Velásquez. Por isso, ainda antes dos 10m, os anfitriões já agarravam a frente do marcador.

A resposta dos flavienses apenas se efetivou aos 26m, quando André Ricardo repôs a igualdade, com um remate rasteiro, após cruzamento de Leandro Sanca.

Na etapa complementar, Anthony Carter roubou o protagonismo, marcando aos 47 e 70 minutos. Por isso, o ponta de lança australiano, de 30 anos, alcançou o quarto golo em duas jornadas.

Assim, o Desp. Chaves desperdiçou a oportunidade de subir ao pódio, permanecendo no 4.º lugar, com 24 pontos. Segue-se a receção ao Tondela (2.º), na tarde de sábado (15h30).

Por sua vez, o Alverca escalou até ao 7.º posto, com 21 pontos, igualando o Académico de Viseu (6.º). Na próxima ronda, os ribatejanos visitam o Paços de Ferreira (12.º), na manhã de 22 de dezembro (11h).

Entretanto, a Norte, o Penafiel retomou a via das vitórias, na receção ao Leixões (3-1). Num arranque pleno de eficácia, os anfitriões arrecadaram a vantagem graças aos golos de Eweton, aos 13m, e de Gabriel Barbosa, aos 34m.

Quanto à segunda parte, o encontro fixou-se no meio-campo ofensivo do Leixões. Em todo o caso, o 1-5 em remates – e 1-2 em remates enquadrados – apenas resultou no golo de Rafael Martins, aos 71m.

Em cima do apito final, aos 90+3m, Paulinho, do Leixões, foi expulso – por uma entrada imprudente à canela do adversário – o que abriu via para Suker, pela direita, sentenciar a partida, aos 90+6m.

No momento do festejo, o avançado visou os adeptos visitantes, obrigando o árbitro a intervir. Por isso, Suker e Hugo Basto, do Leixões, viram o segundo cartão amarelo.

Desta forma, o Penafiel retomou a liderança da II Liga, com 28 pontos, aguardando pelo desfecho do Tondela-Portimonense, agendado para a tarde deste domingo (14h). Na próxima ronda, os comandados de Hélder Cristóvão visitam o Torreense (5.º), na tarde de 22 de dezembro (15h30).

Por sua vez, o Leixões encaixou a terceira ronda sem vencer, permanecendo no 8.º posto, com 19 pontos. Segue-se a receção ao Mafra (17.º), na tarde de sexta-feira (18h).