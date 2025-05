O Alverca confirmou, esta sexta-feira, a subida ao principal escalão do futebol português e nem Vinicius Júnior ficou indiferente ao acontecimento.

Através das redes sociais, um dos donos do clube recém-promovido à Liga partilhou uma imagem do plantel do Alverca e a seguinte descrição: «Vamos!». Recorde-se que o grupo de investidores ligado ao avançado do Real Madrid adquiriu 70 por cento da SAD em fevereiro deste ano.

Veja aqui a publicação do Alverca: