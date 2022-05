André Geraldes está de saída do Estrela da Amadora, sabe o Maisfutebol. O dirigente que liderou a SAD do clube no regresso aos campeonatos profissionais sai em divergência com a estratégia que os novos investidores têm para o clube e na qual não se revê.

No momento da saída, após duas épocas em que o clube alcançou a subida e a permanência na II Liga, o dirigente que já passou pelo Sporting e pelo Farense salvaguardou um direito de preferência para a compra da SAD, através de parceiros que possa apresentar.

Com Geraldes também deixam o clube outros elementos da estrutura do clube da Reboleira. A saída deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias.