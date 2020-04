Os jogadores do Vilafranquense e o presidente da SAD, Henrique Sereno, cantaram este domingo os parabéns ao clube de Vila Franca de Xira, da II Liga, que completa 63 anos, na página oficial do clube no Facebook.

Henrique Sereno dá início aos «parabéns a você» e os jogadores, à vez, isolados nas suas casas, completam a música, até ao apagar de velas e à mensagem final «sempre unidos venceremos».

Em 12 de Abril de 1957, após a fusão de quatro coletividades, Grupo Foot-ball Operário Vilafranquense, Águia Sport Club Vilafranquense, Hóquei Club Vilafranquense e o Ginásio Vilafranquense, nasceu a União Desportiva Vilafranquense, tendo como primeiro presidente Vidal Batista.

O objetivo foi criar o maior e mais importante clube de toda a região ribatejana. Desde início, o hóquei em Patins teve alguma notoriedade, com equipas de excelente qualidade, a jogar no ringue, onde atualmente se encontra o pavilhão gimnodesportivo.

O futebol começou, entretanto, a ganhar o seu espaço e presentemente está II Liga.

O clube conta atualmente com centenas de atletas, divididos pelo futebol, hóquei em patins, basquetebol, voleibol, aikido, BTT/ciclismo, muay thay, karaté, futsal, patinagem artística e vela.

No que respeita ao futebol, e quando a pandemia de covid-19 suspendeu a II Liga, à 24.ª jornada, o Vilafranquense seguia no 16.º lugar, o primeiro acima da linha de água, com 24 pontos, contra 17 do Cova da Piedade (17.º) e 11 do Casa Pia (último).