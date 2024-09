Muitos sabem o que é um penálti 'à Panenka' mas poucos saberão, especialmente os mais novos, quem esteve por trás desse nome. Antonín Panenka, antigo médio criativo da seleção checoslovaca, agora extinta, bateu um penálti picado na final do Europeu de 1976.

Nesse ano, com 28 anos, o então jogador do Bohemians 1905 marcou o penálti decisivo da final entre o seu país e a República Federal da Alemanha. Diante de Sepp Meier, histórico guarda-redes germânico, Panenka avançou rapidamente para a bola mas acabou por picá-la para o centro. Nunca ninguém tinha visto tal coisa. Ainda por cima, foi o clímax daquele desempate por grandes penalidades.

Panenka - que só tinha feito dois jogos nesse certame - ganhou uma notoriedade mundial e ainda participou no Euro 80 e no Mundial de 82, com carreira feita também na Áustria. Hoje em dia, tem 75 anos.

O checo visitou, juntamente com a família, o estádio do Marítimo, na Madeira. O momento foi partilhado pelo clube nas redes sociais, exibindo Panenka tanto no estádio como junto ao palmarés do emblema madeirense.