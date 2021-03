Nos últimos dias, as tradicionais camisolas poveiras viram-se envolvidas numa polémica internacional, devido à alegada apropriação cultural feita por Tory Burch, uma estilista norte-americana, que ‘desenhou’ camisolas em tudo semelhantes às dos pescadores da Póvoa de Varzim, dizendo que se inspirara em trajes mexicanos.

A situação levou a um pedido de desculpas da designer e ao anúncio de que o Estado português vai processar Tory Burch devido à «apropriação abusiva».

Ora, nesta sexta-feira o Varzim jogou em Viseu e no final o treinador dos poveiros António Barbosa surgiu na conferência de imprensa vestido com a tradicional camisola, em defesa da origem poveira da mesma.

«São as nossas raízes, é a raiz do nosso povo. Esta camisola foi feita cá, podem pintar e dizer o que quiserem, mas é o que é nosso, portanto, tinha de a vestir. Eu sou um de vocês», declarou o técnico natural de Braga, que assumiu o comando técnico do Varzim há menos de três meses.

Veja o momento no vídeo associado a este artigo.