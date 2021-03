O autocarro do Leixões foi apedrejado à chegada à Póvoa de Varzim.



Segundo apurou o Maisfutebol, o veículo que transportava a equipa leixonense foi atingido por algumas pedras que danificaram dois vidros. Apesar do susto, nenhum elemento do conjunto de Matosinhos ficou ferido. A PSP estava presente no local e tomou conta da ocorrência.



O Leixões joga esta noite na Póvoa de Varzim contra a equipa local numa partida com início marcado para as 20h00, a contar para a 23.ª jornada da II Liga.