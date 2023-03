O Moreirense-Trofense e o Académico de Viseu-Estrela da Amadora, da 23.ª jornada da II Liga, vão ser dirigidos por duas equipas de arbitragem cipriotas, divulgou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Konstantinos Fellas é o árbitro principal do jogo em Moreira de Cónegos, enquanto Andreas Agryrou vai apitar em Viseu.

As partidas em questão envolvem três candidatos à subida. O Moreirense, primeiro classificado do segundo escalão, com 50 pontos, recebe o emblema da Trofa, que ocupa a 17.ª e penúltima posição. Já o Académico, terceiro, com 38 pontos, poderá igualar os 41 do Estrela da Amadora, em caso de triunfo.

Esta não é uma situação inédita na II Liga, já que a 19.ª jornada também tinha contado com uma equipa de arbitragem cipriota.

A FPF tem desenvolvido protocolos, nomeadamente com a Federação francesa, com vista a promover um intercâmbio de árbitros, numa perspetiva de formação e experiência.

Os árbitros para os jogos da 23.ª jornada:

Moreirense-Trofense

Árbitro: Konstantinos Fellas (Chipre)

Assistentes: Stefanos Anastasiou e Giorgos Charalampos (Chipre)

Ac. Viseu-Estrela

Árbitro: Andreas Agryrou (Chipre)

Assistentes: Eraklis Komodromos e Giorgios Kontemeniotis (Chipre)

4.º árbitro: David Silva

4.º árbitro: João Afonso

Penafiel-Oliveirense

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Nuno Manso e André Costa

4.º árbitro: João Carvalho

Benfica B-Vilafranquense

Árbitro: João Pinho

Assistentes: João Martins e Rúben Silva

4.º árbitro: José Mira

Tondela-Torreense

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Tiago Leandro

4.º árbitro: Álvaro Mesquita

Farense-Leixões

Árbitro: Bruno Vieira

Assistentes: Ricardo Carreira e Márcio Azevedo

4.º árbitro: Francisco Pereira

Nacional-Sp. Covilhã

Árbitro: José Bessa

Assistentes: José Pereira e Filipe Fernandes

4.º árbitro: Carlos Martins

Feirense-B SAD

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Nuno Pires e Vasco Marques

4.º árbitro: Bruno Rebocho

FC Porto B-Mafra

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Fábio Monteiro e Pedro Sousa

4.º árbitro: Ricardo Moreira