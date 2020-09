O Clube Desportivo Feirense reclama uma dívida de 218 mil euros à SAD, que gere o futebol profissional.

Esta foi a principal conclusão saída da assembleia-geral que se realizou esta tarde, nas bancadas do Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, onde os sócios debateram a relação com a empresa Tavistock Global Resource, detentora de 70 por cento da SAD responsável pela equipa sénior, que neste momento milita na II Liga.

De acordo com o exposto na reunião, a empresa detida pelo nigeriano Kunle Soname, mas que tem como representante Tiago Calisto, não apresentou também garantias bancárias. Uma exigência a que teria de cumprir no caso de apresentar exercícios deficitários, o que tem vindo a suceder.

O clube lamenta a impossibilidade de entrar em contacto com os representantes da SAD, de modo a resolver o diferendo, deixando em aberto a possibilidade de avançar pela via judicial.

Comunicado do Clube Desportivo Feirense:

A Assembleia Geral que se acabou de realizar teve como único ponto de discussão o esclarecimento aos Sócios da relação entre o Clube Desportivo Feirense, a SAD e a empresa Tavistock Global Resource, Ltd, acionista maioritária da SAD.

Cumpre-nos informar os seguintes pontos sobre este tema:

• No contrato assinado aquando da alienação dos 70% da nossa SAD, ficou acordado o pagamento de uma verba mensal de 12.500€ para a utilização das nossas instalações e viaturas. Esta obrigação deixou de ser cumprida pela SAD em Janeiro de 2020, acumulando-se atualmente a dívida no montante de cerca de 218 mil EUR. Apesar de insistentes contactos e tentativas de cobrança, esta dívida não foi ainda saldada.

• O mesmo contrato determina que, nas épocas em que o Orçamento da SAD for deficitário, a Tavistock deve entregar uma garantia bancária ou fazer um depósito no montante do valor em défice. Os saldos negativos tiveram lugar nas duas últimas épocas desportivas (2019-20 e 2020-21), porém, a Tavistock não regularizou esta situação. O Clube fez diversas tentativas de contacto com a Tavistock, através de cartas registadas enviadas para a morada referida no Contrato, sendo que a última foi devolvida, por aquela empresa estar em parte incerta; esta carta foi direcionada novamente para a Administração da SAD, que tem dois administradores indicados pela Tavistock.

• Uma outra cláusula determina a prestação de garantia bancária ou depósito em caso de compromissos plurianuais, mas a Tavistock também não prestou estas garantias.

• Está também contratualizado um compromisso da SAD de, por cada época na I Liga, emprestar ao Clube uma determinada verba para obras de melhoria das infra-estruturas. Este compromisso não foi cumprido na última época em que isso sucedeu, 2018-19.

Acresce que esta Assembleia Geral foi pedida pela Administração da SAD, “por ser importante explanar aos associados as dúvidas atuais “. Surpreendentemente, a SAD declinou, já nesta semana, a sua participação e da Tavistock. Contudo, a Assembleia Geral cumpriu a missão de esclarecer os Associados, através das explicações do Presidente da Direção, Rodrigo Nunes, e do período de perguntas e respostas que se seguiu.

É de ressalvar que o CD Feirense demarca-se e é totalmente alheio às notícias vindas a público, recentemente, que envolvem o nome da SAD.

Os Órgãos Sociais do Clube Desportivo Feirense