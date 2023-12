O treinador do Aves SAD, terceiro classificado da II Liga, foi suspenso por 17 dias e multado em mil euros após ameaçar a equipa de arbitragem na partida diante do Benfica B, no último fim de semana.

Segundo pode ler-se no relatório do árbitro, David Rafael Silva, «o treinador exaltou-se e repetiu várias vezes em tom alto e ameaçador: “És um cobarde, és um filho da p***, és um c****”.»

«Após isto, meteu o cachecol em frente à boca e encostado a mim e segurado por colegas, repetiu várias vezes “podes ter a certeza que te vou apanhar, vou rebentar-te todo nem que seja a última coisa que faça na vida e se mentires no relatório estás f***** comigo”. Ao passar pelo quarto árbitro, o senhor Jorge Paulo Costa Almeida disse-lhe: “Diz ao árbitro que pode escolher o sítio que é quando ele quiser, vou-lhe rebentar o f******», lê-se, ainda no documento.

Este desentendimento surgiu, lê-se no relatório, depois da expulsão de Jorge Costa, após ter dito ao árbitro, numa troca de argumentos sobre um lance do encontro, “não quero falar lá dentro, estás muito nervoso, deves estar triste com o resultado».

Já na quarta-feira, quatro dias depois, Jorge Costa alegou que estas últimas palavras não eram motivo para expulsão, pois, defende, «não acusou o Sr. David Rafael Silva, apenas deu a sua opinião».

Além dos castigos já mencionados, a expulsão, num primeiro momento, custa ainda um jogo de suspensão e uma multa de 600 euros a Jorge Costa.