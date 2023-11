O triunfo do Santa Clara frente ao Aves SAD (2-1), em encontro referente à 10.ª jornada da II Liga, terminou da pior forma, com confrontos entre jogadores, treinadores e dirigentes após o apito final, de acordo com a Agência Lusa.

«Não sei quem acendeu o fósforo. Não faço ideia. A nós custou-nos perder, como é evidente, mas é preciso saber ganhar. É preciso saber ganhar. Convém. Faz parte da boa educação saber ganhar», disse Jorge Costa, treinador do Aves SAD, em conferência de imprensa.

«É preciso uma reflexão. De várias partes. É preciso saber ganhar e é preciso respeitar quem perde, porque quem perde está mais debilitado. Essa falta de respeito para connosco a mim tocou-me muito», acrescentou o técnico.

Vasco Matos, por seu turno, evitou a polémica: «Foi uma série de confusões. Obviamente não é agradável, mas não posso comentar. Mas não é agradável, depois de um jogo desses, um espetáculo com emoção e muita qualidade de jogo.»

«Festejamos de uma forma normal um golo aos 95 minutos depois de tanto trabalho e tanta oportunidade criada. Fomos claramente superiores. Era uma injustiça tão grande o Santa Clara não ganhar o jogo que se calhar foi um bocadinho essa explosão que saiu de dentro de todos nós», acrescentou o treinador da equipa dos Açores.