O Aves SAD vai começar oficialmente a 26 de junho, arrancando a atividade com cinco dias de exames médicos e físicos de lançamento da nova época. O clube, recorde-se, vai ocupar o lugar do Vilafranquense SAD e competir na II Liga.

O Aves SAD ainda não revelou o nome do novo treinador, que vai suceder a Ricardo Chéu, nem desvendou o emblema do clube, que deixou Vila Franca de Xira e se mudou para a Vila das Aves, no município de Santo Tirso, que está situado a 320 quilómetros de distância.