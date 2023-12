Um golo de Jonatan Lucca ais 90m+2 garantiu ao Aves SAD uma vitória suada sobre o FC Porto B (2-3), que vale à equipa de Jorge Costa a subida à condição à liderança da II Liga.

Os avenses adiantaram-se no marcador pelo veterano goleador Nenê, logo aos 14m, e já no início da segunda parte, aos 61m, ampliaram para 2-0 por Fábio Pacheco. A formação B dos dragões, porém, reagiu e chegou mesmo ao empate, com os jovens Vasco Sousa (67m) e Rodrigo Mora (87m) a marcarem, sem contudo evitarem o triunfo forasteiro que surgiu já em tempo de descontos.

O Aves lidera provisoriamente, ultrapassando Nacional e Santa Clara, que têm menos um jogo. O FC Porto B é quarto classificado, com 21 pontos.

Noutro jogo desta manhã da 13.ª jornada da II Liga, o Paços de Ferreira recebeu e venceu o Penafiel por 2-1 no "dérbi do Vale do Sousa". Rafael Barbosa até adiantou os durienses, aos 33m, mas o Paços reagiu ainda antes do intervalo (45m) por Rui Fonte. Logo após o regresso dos balneários, aos 49m, Jojó fez o golo da reviravolta para os «castores», que saltam para o 10.º lugar, com 17 pontos e deixam o Penafiel em antepenúltimo (16.º), com 11.

