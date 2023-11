O Aves SAD, líder isolado da II Liga, somou a segunda derrota seguida, ao perder em São Miguel com o Santa Clara por 2-1.

O veterano Nené ainda deu vantagem à equipa de Jorge Costa aos 18 minutos, mas o Santa Clara alcançou a reviravolta perto do fim.

Luís Rocha empatou aos 83 minutos e já em tempo de compensação os visitantes ficaram reduzidos a dez jogadores, quando Alaba foi admoestado com o segundo amarelo. Na sequência de protesto, Simão, guarda-redes suplente do conjunto nortenho, viu o vermelho direto.

Segundo tropeção seguido do Aves SAD, que começou a época com sete vitórias e um empate nas primeiras oito jornadas. Apesar disso, o conjunto de Jorge Costa mantém-se no topo, com 22 pontos, mais dois do que Santa Clara e Nacional.