Surpresa na II Liga.

A Oliveirense acabou esta manhã com a invencibilidade do Aves SAD no campeonato, ao vencer na Vila das Aves, por 1-0, em jogo da nona jornada.

Zé Pedro, aos 67 minutos, fez o único golo do encontro, com um belo remate ao ângulo da baliza de Trigueira.

Já nos descontos, Trigueira subiu à área contrária e esteve perto de um dos golos do ano, de bicicleta, mas a bola bateu no poste.

Com este resultado, o Aves SAD mantém-se na liderança isolada da II Liga (22 pontos), mas agora com cinco pontos de vantagem face ao Nacional e ao Santa Clara (ambos com 17, depois do empate entre si no sábado). A Oliveirense sobe ao sexto lugar, com 14 pontos.