O Aves SAD colocou fim a uma série de três derrotas seguidas e bateu, este sábado, o Benfica B por 1-0, numa partida da 12.ª jornada da II Liga.



Numa noite fria no Minho, um golaço de Nenê na marcação de um livre direto à passagem do minuto 25 deu a vitória à equipa de Jorge Costa. Aos 40 anos, o avançado continua a marcar golos e já leva seis nesta edição da competição.



Refira-se que após o apito final, Jorge Costa foi expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.



Com esta vitória, o Aves SAD ultrapassou provisoriamente o Santa Clara, que apenas jogam domingo, no segundo lugar da tabela classificativa. Por sua vez, o Benfica B é 15.º e pode acabar a ronda em zona de descida, dependendo do resultado do Penafiel na receção ao Tondela.

Classificação da II Liga