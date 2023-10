Jorge Costa e Hélder Cristóvão colocaram as rivalidades de lado e juntaram-se perto do minuto 50 do Aves SAD-Penafiel, para reverem um lance que podia dar penálti favorável ao conjunto de Vila das Aves.

Após um duelo entre Rúben Pereira e Jhon Mercado, o árbitro assinalou penálti, mas a jogada foi analisada pelo VAR e os dois treinadores juntaram-se perto da linha lateral para avaliarem o que aconteceu. Enquanto o adjunto do Aves SAD mostrava o lance a Jorge Costa através de um tablet de apoio ao banco de suplentes, Hélder Cristóvão também tirava as próprias conclusões.

Tudo isto, diga-se, aconteceu sobre a supervisão do quarto árbitro.

Um verdadeiro exemplo!

Ora veja: