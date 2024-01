O Santa Clara perdeu, mas o AVS não aproveitou esse desaire foi também derrotado esta manhã, na receção ao Leixões (3-1), em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

Paulite abriu o marcador para o conjunto de Matosinhos aos nove minutos, com um belo golo, e Fabinho ampliou a vantagem à meia hora, de penálti.

A formação visitante ainda chegou aos 3-0 aos 55 minutos, por intermédio de Moisés Conceição: o filho do treinador do FC Porto marcou e festejou à Cristiano Ronaldo, antes de o AVS reduzir aos 60 minutos, com um golaço do inevitável Nenê, de livre.

Com este resultado, o AVS continua a liderar a II Liga, com 34 pontos, mais um do que Nacional e Santa Clara. O Leixões é 15.º à condição, com os mesmos pontos do Feirense.

O resumo do jogo: