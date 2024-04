O AVS deu um passo atrás na luta pela subida à Liga, ao perder em casa com o FC Porto B por 2-0.

A equipa de Jorge Costa precisava de somar pelo menos um ponto para evitar a ultrapassagem do Nacional no segundo e último lugar de acesso direto ao principal escalão, mas acabou derrotada com golos de Romain (36m) e de Wendel Silva (50m).

Este resultado deixa o líder Santa Clara cada vez mais confortável no topo da tabela: os açorianos têm agora mais quatro pontos do que Nacional e AVS.