O AVS empatou este domingo, no fecho da terceira jornada, sem golos, na receção ao Torreense, e largou a liderança da II Liga. O primeiro lugar pertence agora apenas à Oliveirense, a única equipa a ganhar todos os jogos.

A formação que joga na Vila das Aves teve mais iniciativa, remates e oportunidades de golo, face a um Torreense que se apresentou em bloco baixo e foi sempre mais reativo, sobretudo no primeiro tempo. Mas a verdade é que não conseguiu marcar.

Com este empate, o AVS, orientado por Jorge Costa, continua sem perder desde a pré-temporada e ainda não sofreu golos, mas caiu para o segundo lugar, com os mesmos sete pontos do Santa Clara.